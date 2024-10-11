50 ألف معتمرًا حتى الآن.. السياحة: أعداد المعتمرين سترتفع في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أن أعداد المعتمرين منذ بدء أولى رحلات موسم العمرة 2024 وصلت إلى 50 ألف معتمرًا حتى الآن.

وأضاف عابد في تصريحات لمصراوي، أن هناك إقبالاً كبيراً على موسم العمرة لهذا العام، مع تسجيل زيادة ملحوظة في الحجوزات منذ بداية الموسم.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن الإقبال على العمرة من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، التي تعد ذروة السفر لأداء مناسك العمرة بالنسبة للمصريين.

وانطلقت رحلات العمرة لهذا الموسم منذ 25 سبتمبر 2024، وبدأت في الانتظام بداية أكتوبر الحالي، بعد أن أنهت معظم شركات السياحة إجراءات التوثيق الخاصة بها.

أسعار العمرة 2024

العمرة الاقتصادية: تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وتختلف حسب البرنامج والفندق.

العمرة الـ5 نجوم: تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف جنيه، أيضًا حسب البرنامج والفندق.

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