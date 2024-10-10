اعلنت غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة بيروت عن إطلاق الرابط الإلكتروني لتسجيل النازحين القاطنين في المنازل حصراً في مدينة بيروت، وذلك بهدف رصد الحاجات ومحاولة تلبيتها ضمن الإمكانات المتوفرة تباعاً.
ودعت النازحين القاطنين في المنازل ضمن نطاق محافظة بيروت تزويدنا بالمعلومات عبر تسجيل أعداد أفراد الاسرة واحتياجاتهم ضمن المنزل الواحد، وذلك في النموذج الإلكتروني المرفق أدناه ولمرة واحدة فقط حيث سيتم التواصل معهم للتحقق من مدى صحة تلك المعلومات وتوجيههم لاستلام المساعدات فور توفر التقديمات المخصصة للنازحين القاطنين خارج مراكز الإيواء.
الرجاء عدم الحضور لاستلام أي مساعدة من المحافظة إلا بعد أن يتم التواصل معكم .
الرابط الالكتروني
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة بيروت: رابط إلكتروني لتسجيل النازحين المقيمين في المنازل ضمن نطاق محافظة بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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