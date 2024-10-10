بو حبيب: متمسكون بالقرار 1701 وبالمبادرة الأميركية الفرنسية لوقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، أننا "متمسكين بالقرار 1701 وبالمبادرة الأميركية الفرنسية لوقف إطلاق النار"، لافتاً الى أنه "يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن مضاعفة جهودهما والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".

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