الخارجية القطرية: وزير الخارجية ناقش مع وزير خارجية إيران التطورات بالمنطقة لا سيما في غزة ولبنان

افادت وزارة الخارجية القطرية، بأن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ناقش مع وزير خارجية إيران التطورات بالمنطقة لا سيما في غزة ولبنان"، مشيرة الى أن "رئيس الوزراء شدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتجنب اتساع العنف".
وذكرت أن "رئيس الوزراء أكد استعداد قطر لبذل كل ما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
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