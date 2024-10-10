الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و166 مصابا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقرير، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و166 مصابا في يوم واحد".
وأعلنت بذلك عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 42,065 شهيدا و97,886 مصابا".
في وقت سابق من اليوم، أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريح لقناة الجزيرة، عن سقوط 22 قتيلًا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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