بالصور- محافظ أسوان يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالرديسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بمدينة الرديسية، والمدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتصل تكلفتها التقديرية لنحو 103.5 مليون جنيه، وتقام على مساحة 11 ألف م2، وبطاقة 10 آلاف م3/ يوم ، ومن المقرر أن تصل إلى 20 ألف م3 / يوم مستقبلياً.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مياه الشرب لأهالى المدينة، مقدماً شكره للمواطنين من أهالى مدينة الرديسية للتبرع بقطع الأراضى لإنشاء المحطة دون مقابل ما يعكس المشاركة المجتمعية الجادة لتحقيق الصالح العام.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان مشروع صرف صحى الرديسية قبلى بطاقة (8 /12) ألف م3/ يوم، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 310 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من محطة الرفع والمعالجة، مؤكداً على أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي يضم مسئولى الشركة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتسليم المشروع ودخوله الخدمة والتشغيل التجريبى له لخدمة أهالى المدينة.

واستمع كمال لشرح تفصيلى عن المشروع المدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث يخدم المشروع نحو 20 ألف مواطن، ويضم قرية الرديسية (خور الزق)، والتى تشمل محطة رفع ، وخط طرد ، وشبكات انحدار بأطوال 22.5 كم، وبنسبة تنفيذ 93% ، فضلاً عن قرية الرتاج، والتى تشمل محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار بأطوال تصل إلى 10 كم، وبنسبة تنفيذ 57%، وكذا قرية المليكية بشبكات انحدار تصل أطوالها إلى 2.5 كم، وبنسبة تنفيذ 90 %.