أشلاء ممرض المنيا في ترعة الإسماعيلية.. أهالي الروضة ينتظرون جثمان ضحية الوظيفة الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أدى عدد من أهالي وأصدقاء الشاب مينا موسى، المعروف إعلامياً بـ"ممرض المنيا ضحية الوظيفة الوهمية"، صلاة الجنازة عليه بكنيسة الخمسينية بشبرا في القاهرة، تمهيداً لنقل أشلاء جثمانه إلى مسقط رأسه بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي لتأدية الصلاة عليه مرة أخرى بكنيسة القرية.

ومر أسبوع كامل على اكتشاف واقعة قتل الشاب، والذي تم تقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه في ترعة الإسماعيلية بالقاهرة، ولم يتم العثور عليها سوا الساقين واليد، وأثبتت تحاليل الـ DNA أنها تخص جثته، وجرى تسليمها لأسرته لدفنها، بعد فشل العثور على باقي أعضاء الجثمان.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، الخميس الماضي عقب العثور على جثة شاب من أبناء المركز مقتولاً بشكل بشع في أحد المناطق بالقاهرة عقب اختطافه.

وتبين أن الشاب مينا موسى، 21 عاما، أنهى تعليمه مؤخراً في معهد التمريض بالمنيا، وبدأ العمل في العيادات والزيارات المنزلية، إلا أنه وجد أحد الإعلانات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تطلب ممرضًا بأجر كبير ومُجزي في القاهرة، لتمريض أحد كبار السن في المنزل، فبادر بالسفر إلى هناك في مطلع الأسبوع الماضي، بعد التواصل مع الأرقام المتاحة في الإعلان، إلا أنه وقع في فخ الاختطاف.

وكشفت التحريات عن تلقى أهل الممرض لاتصالات تفيد خطفه وطلب فدية مالية قدرها 120 ألف جنيه، ثم انقطع الاتصال بهم لمدة ثلاثة أيام أخرى رغم تجهيز أهل الشاب للمبلغ المالي، فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية والتي سرعان ما توصلت لهوية الخاطفين، وتم الوصول إلى مكانهم، وتبين أنهم يقيمون بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وتبين أنهم قاموا بتقطيع جثة الممرض وألقوها بإحدى الترع.

ودشن المئات من أبناء مركز ملوي والمنيا هاشتاج بعنوان #حق_مينا_لازم_يرجع، مطالبين بالقصاص من الجناة، وتطبيق القانون عليهم في اسرع وقت ممكن.