الإمارات: دعم الصومال لتحقيق السلام والاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت دولة الإمارات حرصها على تقديم الدعم الدائم لكل ما يصب في مصلحة الشعب الصومالي الشقيق، وبما يحقق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والتنمية الازدهار، انطلاقاً من أواصر الأخوة الراسخة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

وبحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع معالي الشيخ آدم محمد نور مدوبي، رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية، عدداً من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الشقيقين، وما يربطهما من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، معالي الشيخ آدم محمد نور مدوبي الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى الدولة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الترشيحات المتبادلة في المحافل البرلمانية الدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.

وشددا على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، وتعزيز التعاون والحوار وتقريب وجهات النظر، ودعم مختلف الجهود لحل القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل الأزمات التي تواجهها المنطقة.

حضر اللقاء كل من محمد أحمد اليماحي، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، ومنى خليفة حماد، وناعمة عبدالله الشرهان، وحشيمة ياسر العفاري وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ورحب معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، بمعالي رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة الأخوية تشكل دفعاً قوياً لتطور وتعزيز العلاقات نحو آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وبما يجسد العلاقات التاريخية التي تربطهما وتشهد تطوراً مستمراً ورغبة في تطوير العلاقات البينية بينهما.

وأشار إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، قيادة وشعباً، والتي تشهد تطوراً مستمراً ورغبة صادقة في تطوير العلاقات البينية بين البلدين والشعبين الشقيقين، الأمر الذي تتوج باختيار الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، دولة الإمارات كأول دولة يزورها عقب انتخابه رئيسا للصومال.

من جانبه، أكد معالي الشيخ آدم محمد نور مدوبي أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز علاقات التعاون التاريخية القائمة بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الإمارات في مختلف القطاعات، وفي المجال الإنساني على وجه الخصوص.