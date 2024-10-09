شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار ميلتون.. الرياح تهدد المنازل وشبكات الكهرباء في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه إعصار ميلتون نحو الساحل الغربي لولاية فلوريدا، تصاحبه رياح قوية تهدد بهدم المنازل، ما ينذر بإطلاق فيضانات تحدث مرة واحدة في القرن، عبر بعض أسرع المقاطعات نموًا في الولاية.

وانخفضت سرعة رياح إعصار ميلتون قليلًا لتصل إلى 155 ميلًا (250 كيلومترًا) في الساعة، ما يجعلها من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سيمبسون المكون من 5 درجات، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ارتفاع منسوب مياه المحيط ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه المحيط في خليج تامبا بما يصل إلى 15 قدمًا، ما سيؤدي إلى غمر مدن وبلدات بالفيضانات.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في تحذير أصدره الساعة 8 صباحًا بتوقيت نيويورك، إن الإعصار سيتسبب أيضًا في هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 18 بوصة.

ومن المتوقع انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أو أسابيع في ظل هذه الظروف.