مشاركة سعودية ضمن مجموعة تمكين المرأة في G20

تشارك المملكة بوفد برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل، في آخر اجتماعات قمة العشرين التي تستضيفها جمهورية البرازيل الاتحادية في العاصمة برازيليا، يومي 8 و 9 أكتوبر 2024.

ويأتي الاجتماع ضمن مجموعة عمل تمكين المرأة، إحدى مجموعات العمل لدول العشرين، تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، وتتضمن أولويات عمل المجموعة المساواة ومواجهة العنف والتميز، والعدالة المناخية، إذ تقوم الاجتماعات على استعراض ومناقشة السياسات الداعمة للمرأة، وتسليط الضوء على المؤشرات الداعمة للتمكين في الدول كافة.

وتستهدف مشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة استعراض أبرز الأرقام المحققة في المجالات التنموية بالمملكة، كالقفزة المحققة في مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2024 إلى نسبة تتجاوز 35.4 %.