الخارجية الأميركية: نرغب في رؤية حل دبلوماسي للقتال في جنوب لبنان لكن نؤيد حق إسرائيل في ضرب بنية حزب الله

اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى اننا نرغب في رؤية حل دبلوماسي للقتال في جنوب لبنان، لكن نؤيد حق إسرائيل في ضرب بنية حزب الله.

واوضحت الخارجية الأميركية في بيان، بان دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار اليوم الثلاثاء تظهر تراجعه.