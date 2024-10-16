بايدن في رسالة للكونغرس: وجهت بتعزيز موقفنا العسكري بالشرق الأوسط بناء على مسؤولياتي كقائد أعلى

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن في رسالة للكونغرس، الى ان قواتنا ستبقى متمركزة في المنطقة لحماية مصالحنا إزاء الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها.

ولفت بايدن في رسالته، الى انه وجهت بنشر نظام ثاد في إسرائيل ومشغليه من جنودنا ما دام هذا الموقف الدفاعي مبررا، كما وجهت بتعزيز موقفنا العسكري بالشرق الأوسط بناء على مسؤولياتي كقائد أعلى ووفق صلاحياتي.