اشار الرئيس الاميركي جو بايدن في رسالة للكونغرس، الى ان قواتنا ستبقى متمركزة في المنطقة لحماية مصالحنا إزاء الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها.
ولفت بايدن في رسالته، الى انه وجهت بنشر نظام ثاد في إسرائيل ومشغليه من جنودنا ما دام هذا الموقف الدفاعي مبررا، كما وجهت بتعزيز موقفنا العسكري بالشرق الأوسط بناء على مسؤولياتي كقائد أعلى ووفق صلاحياتي.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن في رسالة للكونغرس: وجهت بتعزيز موقفنا العسكري بالشرق الأوسط بناء على مسؤولياتي كقائد أعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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