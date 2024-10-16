شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الشروط والتجهيزات الواجب توافرها فى حجرات التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن الشروط الواجب توافرها في حجرات التبرع بالدم، وفي السطور التالية يرصد الخليج 365 هذه الشروط:

1. أن تكون صحية ومريحة للمتطوعين.

2. أن يوجد منضدة مغظاه بالفورمايكا يوضع عليها كل أجهزة التسجيل والتبويب.

3. أن يوجد مكان لكشف الطبيب بها (سرير كشف – جهاز ضغط – سماعة – ميزان حرارة – ميزان أشخاص).

4. بها مكان إدماء لعمليات الفصد وتكون مجهزة بوسائل إسعاف سريعة مثل ( تروللي- اسطوانة أكسجين- أدوية منبهة مثل الكورامين والكورتجين) وأجهزة نقل الدم ومشروبات ساخنة وغيرها.

5. أن تخصص أماكن لتخزين الدم بها ثلاجة كهربائية لحفظ الدم وبداخلها مروحة ومنظم للحرارة لضبطها عند 4 الي 6 درجة مئوية وجهاز انذار ومسجل لدرجة الحرارة علاوة علي ثلاجة عادية لحفظ العينات والامصال.

6. أن توجد بحجرة المعمل منضدة معملية وميكرسكوب حديث وحضانة كهربائية علي 37 درجة مئوية وسنترفيوج (جهاز طرد مركزي) وأجهزة لتقدير الهيموجلبين و فانوس RH.

7. جهاز لتحديد فصائل الدم و فحصها والأجهزة والزجاج والمستلزمات والامصال الضرورية لتحديد الفصائل وباقي الفحوص المعملية الأخرى.