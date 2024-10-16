شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: الأمن القومى قضية مشتركة بين الشعب ومؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها.

وأشادت النائبة هند رشاد بكلمة الرئيس السيسي فى الندوة التثقيفية رقم (٤٠) بمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى جاءت لتؤكد للمصريين جميعا عظمة النصر الذي سطرته القوات المسلحة المصرية ولا يزال يدرس في أعتى الجامعات والمعاهد العسكرية العالمية، مشددة على أن خيار مصر للسلام العادل والمستدام يفرض علينا بناء القدرات الشاملة للدولة المصرية لردع أى محاولة فى التفكير للاعتداء عليها.

وأشارت فى تصريحات صحفية، إلى أن الشعب المصرى قدم مثالًا يحتذى به لمساندة جيشه ماديًا ومعنويًا خلال حرب أكتوبر المجيدة، وهو ما يجب استعادته خلال هذه الفترة الصعبة للغاية من تاريخ المنطقة بأكملها، مؤكدة أن الأمن القومى المصرى قضية مشتركة بين شعب يمتلك الوعى والعزيمة والرغبة فى النهضة ومؤسسات الدولة وقيادتها المخلصة، ومن ثم يستطيع الوطن أن يستكمل إنجازاته، ويحقق جودة الحياة المأمولة لشعب عظيم واعٍ فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضافت "رشاد"، أن الأمن القومى المصرى قائم على اهتمام الدولة المباشر بتدعيم القوى العسكرية لديها؛ إذ أنها قوة الردع والدفاع التى تحمى مقدرات الدولة من خطر استخدام الآخرين للقوة ضد المصالح المصرية، أو من يستهدفها بالغزو، أو يؤثر بشكل مباشر على مصالحها القومية، وهذا لا يعنى أن الأمن القومى يتمحور فقط حول القوة العسكرية؛ لكنه يشمل حالة الاستقرار المجتمعى التى تسهم فى تحقيق التنمية بمساراتها ومجالاتها المتعددة والشاملة، بما يحقق تعددية الموارد وتوفير مقومات الحياة الكريمة.