نتانياهو: قتلنا نصر الله وخليفته وخليفة خليفته وحزب الله صار أضعف الآن مما كان عليه منذ سنوات طويلة

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، انه "اغتلنا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين، وخليفة خليفته".

واعتبر ان "حزب الله صار أضعف الآن مما كان عليه منذ سنوات طويلة"، مضيفا :"هناك طريق أفضل للبنان ولا تتركوا حزب الله يدمر دولتكم".

وتوجه الى اللبنانيين بالقول : "حرروا بلدكم من حزب الله حتى تتوقف الحرب".