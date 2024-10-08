أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، انه "اغتلنا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين، وخليفة خليفته".
واعتبر ان "حزب الله صار أضعف الآن مما كان عليه منذ سنوات طويلة"، مضيفا :"هناك طريق أفضل للبنان ولا تتركوا حزب الله يدمر دولتكم".
وتوجه الى اللبنانيين بالقول : "حرروا بلدكم من حزب الله حتى تتوقف الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: قتلنا نصر الله وخليفته وخليفة خليفته وحزب الله صار أضعف الآن مما كان عليه منذ سنوات طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.