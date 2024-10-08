أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأنها تقوم بإجراءات أمنية على مدار الساعة لـمختلف قطعات قوى الأمن الداخلي في بيروت بمهمة حفظ أمن ونظام وجهوزية تامة للإستجابة لأي حالة طارئة على الأراضي اللبنانية ولاسيما في أماكن تواجد النازحين

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إجراءات أمنية على مدار الساعة لمختلف قطعاتنا لحفظ الأمن وجهوزية تامة لأي حالة طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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