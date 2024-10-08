شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد قادة حزب الله في هجوم على بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل قائد بارز بحزب الله في هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت، وهو رئيس منظومة الأركان بحزب الله سهيل حسين حسيني.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أنه تم قتل حسيني في هجوم محدد أمس الاثنين.

وكان حسيني أيضًا عضوًا بمجلس الجهاد في حزب الله، الهيئة العسكرية العليا لحزب الله، حسبما قال الجيش. بيان جيش الاحتلال

قال جيش الاحتلال في بيان، إن "حسيني قام بدور مهم في نقل الأسلحة بين إيران وحزب الله".

وأضاف أنه كان مسؤولا عن توزيع الأسلحة المتقدمة بين وحدات حزب الله "وأمور الموازنة والإدارة اللوجستية لأكثر مشاريع حزب الله حساسية".

وهذا يتضمن التخطيط للحرب والعمليات الخاصة ضد إسرائيل من لبنان وسوريا.