بعد عام من طوفان الأقصى.. أبو عبيدة: الكيان الإسرائيلي منبوذ من كل أمم الأرض

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الناطق العسكري باسم كتائب «عز الدين القسام»، أبوعبيدة، إنه «بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها، وعام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث».

وأشار «أبوعبيدة»، في كلمته اليوم الإثنين، في ذكرى عام على «معركة طوفان الأقصى»، إلى أن «معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة، وشعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان».

وأضاف: «في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة، بعد عام من بدء طوفان الأقصى جمهورية إيران الإسلامية توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو».

وتابع: «لا يشد هذا الكيان إلا حبال الإدارة الأمريكية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن، وعمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير».

وأكد أبو عبيدة أن «الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة، وبعد مرور عام نحن أمام شعب فلسطيني أسطوري بصمود أسطوري رغم الخذلان وبطش عدو يسانده الأمريكان والغرب».