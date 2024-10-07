نتنياهو: إطلاق إسم «حرب القيامة» على العملية العسكرية في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح تغيير اسم الحرب التي تشنها بلاده على قطاع غزة من «السيوف الحديدية» إلى «حرب القيامة».

وأفادت القناة في تقرير عبر موقعها الرسمي، أن المقترح طرحه نتنياهو، خلال الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء التي عقدت بمناسبة ذكرى أحداث 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، تعهد نتنياهو، بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة إلى ديارهم، وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لعملية «طوفان الأقصى».

وقال نتنياهو خلال مراسم في القدس: «في هذا اليوم وفي هذا المكان وفي أماكن عديدة من بلادنا، نستذكر موتانا ورهائننا الذين من واجبنا أن نعيدهم إلى ديارهم، وأبطالنا الذين سقطوا دفاعا عن الوطن والبلد».

من جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن الجيش مصمم على محاربة أعداء بلاده.

وأضاف في بيان: «إننا ملتزمون بحزم بمواصلة اتخاذ كل التدابير الضرورية للانتصار على أعدائنا والدفاع عن بلادنا».