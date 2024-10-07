مواجهات نارية لـ الأهلي وبيراميدز.. تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت قرعة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025، عن مجموعات بصعبة، تضم كبار الأندية داخل القارة السمراء التي تتطلع للتتويج باللقب القاري، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة شرسة على مدار الموسم، حيث ستشهد الملاعب الإفريقية مواجهات نارية ومثيرة.

الأهلي بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، كان قد تأهل إلى دور المجموعات بالفوز على جورماهيا الكيني 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وعلى الجانب الآخر، بيراميدز كان قد خاض دور الـ64 أمام جيه كي يو بطل زنجبار بنتيجة 9-1 في لقائي الذهاب والإياب، وفي دور الـ 32 تخطي فريق الجيش الرواندي بنتيجة 4-2.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا

يتم تقسيم الـ16 فريقًا على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق، حيث سيتم سحب القرعة من خلال اختيار فريق من كل مستوى لينضم إلى إحدى المجموعات.

ويتأهل المتصدر والوصيف منها إلى دور ربع النهائي ومن ثم تستكمل البطولة بنظام الإقصاء حتى المباراة النهائية.

تصنيف مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي.

التصنيف الثاني: بيراميدز، الرجاء المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: أورلاندو الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر، مانياما الكونغولي، دجوليبا المالي، استاد أبيدجان الإيفواري.

نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

المجموعة الأولى: مولودية (الجزائر)، الهلال (السودان)، يانج أفريكانز (تنزانيا)، مازيمبي (الكونغو).

المجموعة الثانية: مانياما (الكونغو)، الجيش الملكي (المغرب)، الرجاء (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا).

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان (كوت ديفوار)، أورلاندو (جنوب إفريقيا)، شباب بلوزداد (الجزائر)، الأهلي (مصر).

المجموعة الرابعة: دجوليبا (مالي)، ساجرادا (أنجولا)، بيراميدز (مصر)، الترجي (تونس).