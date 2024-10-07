أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الإسرائيلي شنّ في غضون نصف ساعة سلسلة غارات استهدفت اكثر من ثلاثين بلدة وقرية في قضاء صور و6 غارات على بلدة الزرارية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت اكثر من 30 بلدة وقرية في قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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