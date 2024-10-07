الصحة: 2083 شهيدا و 9869 جريحا منذ بدء العدوان و 22 شهيدا و 111 جريحا حصيلة يوم أمس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة مئة وأحد عشر بجروح.

بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2083، والجرحى إلى 9869.

وبحسب الحصيلة التفصيلية ليوم أمس:

8 جرحى حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل

12 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة البقاع

3 شهداء و 19 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة الجنوب

15 شهيدا و 46 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة جبل لبنان

4 شهداء و 26 جريحا حصيلة الغارات على محافظة النبطية