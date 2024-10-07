أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة مئة وأحد عشر بجروح.
بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2083، والجرحى إلى 9869.
وبحسب الحصيلة التفصيلية ليوم أمس:
8 جرحى حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل
12 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة البقاع
3 شهداء و 19 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة الجنوب
15 شهيدا و 46 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة جبل لبنان
4 شهداء و 26 جريحا حصيلة الغارات على محافظة النبطية
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 2083 شهيدا و 9869 جريحا منذ بدء العدوان و 22 شهيدا و 111 جريحا حصيلة يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.