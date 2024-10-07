شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات الهند وبنغلادش تتسبب بمقتل 20 شخصًا على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن السيول المتدفقة من جبال الهيملايا، بحياة 20 شخصًا على الأقل، منذ الجمعة في الهند وبنجلادش، وفق ما أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين.وبينت، أنه في ولاية ميغالايا شمال شرق الهند، تسببت "الفيضانات الناجمة عن الأمطار المستمرة وانزلاقات التربة" بمقتل 15 شخصًا منذ الجمعة، وبأضرار مادية جسيمة.وفي بنجلادش المجاورة والواقعة في منطقة منخفضة بالفعل، أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه ومصرع خمسة أشخاص منذ السبت، بحسب وزارة إدارة الكوارث الطبيعية، ودفعت الفيضانات 20 ألف شخص على الأقل إلى مغادرة ديارهم، بحسب المصدر نفسه.وأشار المسؤول في الوزارة، نظم العابدين، إلى أن "مياه الفيضانات بدأت بالانحسار".وتسبب الأمطار الموسمية دمارًا واسعًا كل عام في جنوب آسيا، لكن تغيّر المناخ بحسب خبراء يُحدث تحوّلات في أنماط الطقس ويزيد من تكرار الظروف المناخية الحادّة.