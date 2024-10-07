أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن "المطلوب رئيس لا يتآمر على المقاومة ونحن في ضوء ربط الجبهات "شئنا أم أبينا" ولو لم يدخل الحزب في الحرب في 8 تشرين الاول لكانت الأمة العربية خوّنته".
وشدد فرنجية على ان " برّي لا يزال داعماً لترشيحي والبعض أعلن استسلامه قبل المعركة لكن فلننتظر المعركة ونتائجها"، معتبرا انه "إذا انكسر أي فريق في لبنان فكلّ لبنان سيخسر والأهم أن يكون بلدنا منتصراً ".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية: برّي لا يزال داعماً لترشيحي والبعض أعلن استسلامه قبل المعركة لكن فلننتظر المعركة ونتائجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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