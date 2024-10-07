النشرة: الأونروا سحبت موظفيها وأزالت رايات الأمم المتحدة من على مدرسة "دير القاسي" التي تؤوي نازحين بصيدا

أفاد مراسل "النشرة" صيدا انه "في تطورٍ لافت، قامت الأونروا بسحب موظفيها وازالة رايات الأمم المتحدة من على مدرسة "دير القاسي" في منطقة الفيلات في مدينة صيدا، التي تؤوي عدداً كبيراً من النازحين من مخيمات جنوب الليطاني.

وعلى إثر ذلك، اعترض النازحون على قرار الوكالة، واعتبروه تخلياً للوكالة عن حمايتهم من خلال ازالة راية الأمم المتحدة، كما اعتصم عدد من الناشطين رفضاً لقرار الأونروا المفاجئ.