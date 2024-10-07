قوى الأمن نعت المعاون حبيب أبو مراد الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية على جديدة مرجعيون

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بيان، "أنّها تنعي شهيدها المعاون حبيب أبو مراد، الّذي استشهد بتاريخ 2024-10-6، جرّاء استهداف العدوان الإسرائيلي جديدة مرجعيون بغارة".

وأشارت إلى أنّ "فيما يلي، نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

- الرّتبة والاسم والشّهرة: رقيب أوّل حبيب أبو مراد.

- تاريخ الولادة ومكانها: 1991-7-23 الجديدة/ مرجعيون.

- الوضع العائلي: أعزب.

- دخل السّلك بتاريخ 19/06/2011 وتدرّج في الرّتب حتّى رتبة رقيب أوّل.

- رُقّي إلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.

- خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- القوى السيّارة/ فوج السيار الثّاني - مفرزة بيروت القضائية- القوى السيّارة/ فوج السيار الأول - مفرزة استقصاء الجنوب- مخفر راشيا الفخار.

- منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى- وسام الاستحقاق اللّبناني الدّرجة الرّابعة- المداليّة العسكريّة- مداليّة الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.

- منح التّنويهات التّالية: تنويه خطّي عدد 1 من وزير الدّاخليّة والبلديّات".