أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بيان، "أنّها تنعي شهيدها المعاون حبيب أبو مراد، الّذي استشهد بتاريخ 2024-10-6، جرّاء استهداف العدوان الإسرائيلي جديدة مرجعيون بغارة".
وأشارت إلى أنّ "فيما يلي، نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:
- الرّتبة والاسم والشّهرة: رقيب أوّل حبيب أبو مراد.
- تاريخ الولادة ومكانها: 1991-7-23 الجديدة/ مرجعيون.
- الوضع العائلي: أعزب.
- دخل السّلك بتاريخ 19/06/2011 وتدرّج في الرّتب حتّى رتبة رقيب أوّل.
- رُقّي إلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.
- خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- القوى السيّارة/ فوج السيار الثّاني - مفرزة بيروت القضائية- القوى السيّارة/ فوج السيار الأول - مفرزة استقصاء الجنوب- مخفر راشيا الفخار.
- منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى- وسام الاستحقاق اللّبناني الدّرجة الرّابعة- المداليّة العسكريّة- مداليّة الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.
- منح التّنويهات التّالية: تنويه خطّي عدد 1 من وزير الدّاخليّة والبلديّات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن نعت المعاون حبيب أبو مراد الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية على جديدة مرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.