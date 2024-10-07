أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن إسرائيل "ستدفع ثمن الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني"، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لـ7 تشرين الأول. واشار الى أن "إسرائيل ستدفع عاجل أو آجلا ثمن الإبادة التي ترتكبها منذ عام والتي تواصلها".

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: إسرائيل ستدفع عاجل أو آجلا ثمن الإبادة التي ترتكبها منذ عام والتي تواصلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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