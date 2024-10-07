معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: عدد المصابين في إسرائيل خلال سنة من الحرب تجاوز 19 ألفا

كشف معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن "عدد المصابين في إسرائيل خلال سنة من الحرب تجاوز 19 ألفا، وعدد مصابي الجيش خلال سنة من الحرب وصل إلى 4590 منهم 695 جروحهم خطرة".

وكشف المعهد ان "عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من الشمال والجنوب خلال الحرب بلغ 143 ألفا".