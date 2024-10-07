"النشرة": غارات اسرائيلي استهدفت بلدات جرجوع والبازورية وزوطر الشرقية وقليا وسجد

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارات للطيران الاسرائيلي إستهدفت بلدات جرجوع والبازورية وزوطر الشرقية وسجد"، مشيرا الى "غارة على بلدة قليا في البقاع الغربي".

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