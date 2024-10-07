هل تم نقل جثمان حسن نصر الله إلى العراق أو إيران؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نفى محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، نقل جثمان حسن نصر الله إلى العراق أو إيران، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقُتل حسن نصر الله الزعيم التاريخي لحزب الله لأكثر من ثلاثة عقود، جراء ضربة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية.

واستخدمت إسرائيل في هذه الضربة ما يزيد عن 80 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات، لاختراق مقره العسكري "المُحصّن" الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني.

وأحدثت تلك الضربة دمارًا هائلًا إذ سوت 6 بنايات شاهقة بالأرض، فضلًا عن تسببها بحفر ضخمة يصل قطرها إلى 5 أمتار.