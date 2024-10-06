الخارجية التركية: فيدان ابلغ ميقاتي بأن تركيا على استعداد لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية

اعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن الوزير هاكان فيدان ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ناقشا أحدث التطورات والوضع الإنساني في لبنان في مكالمة هاتفية اليوم الأحد.

واشار بيان الخارجية التركية، الى ان فيدان أبلغ ميقاتي بأن تركيا على استعداد لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية.