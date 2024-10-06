اعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن الوزير هاكان فيدان ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ناقشا أحدث التطورات والوضع الإنساني في لبنان في مكالمة هاتفية اليوم الأحد.
واشار بيان الخارجية التركية، الى ان فيدان أبلغ ميقاتي بأن تركيا على استعداد لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: فيدان ابلغ ميقاتي بأن تركيا على استعداد لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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