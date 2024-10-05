تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. آخر فرصة لتسجيل الرغبات للمتخلفين والمستنفذين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تخلفوا عن مراحل التنسيق السابقة أو لم يوفقوا في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

وتعتبر هذه الفرصة هي الأخيرة، حيث يمكن التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي، من هنا.

تسجيل الرغبات والحدود الدنيا

يتم تسجيل الرغبات للطلاب بناءً على الحد الأدنى المعلن للكليات والمعاهد، والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال نفس الرابط.

وتوفر الوزارة للطلاب فرصة معرفة الحدود الدنيا للكليات والمعاهد بالضغط على الرابط الموجود في موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، أن الصفحة الرسمية للتنسيق لا تمتلك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خطوة جديدة لهذا العام، سيتم سداد ثمن دليل القبول والأوراق المطلوبة عبر إذن دفع يُطبع من الموقع الإلكتروني، لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد باستخدام الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنين (9190447778).

وسيتم إرسال رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع، ليتوجه الطالب إلى مكتب التنسيق أو أحد فرعيه مرة واحدة فقط لتسليم الشهادات.

ولتجنب الازدحام، يمكن للطالب حجز موعد عبر برنامج التنسيق الإلكتروني لتحديد تاريخ ووقت الذهاب إلى المكتب لتسليم الأوراق المطلوبة، بما في ذلك البيانات الأساسية والدرجات والرغبات.