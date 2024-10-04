شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة قتلى إعصار "هيلين" بأمريكا ترتفع إلى 215 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار "هيلين"، الذي ضرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية إلى 215 شخصًا على الأقل، ليصبح بذلك الإعصار الأعنف في تاريخ البلاد منذ إعصار "كاترينا" عام 2005.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن العديد من الأشخاص لازالوا في عداد المفقودين، في حين يعاني مئات آلاف الأشخاص من انقطاع التيار الكهربائي عقب مرور نحو أسبوع على الإعصار الذي اجتاح ولايات "فلوريدا" و"جورجيا" و"كارولينا الجنوبية" و"كارولينا الشمالية" و"تينيسي" بالإضافة إلى "فرجينيا".

ووصل إعصار "هيلين" الأسبوع الماضي إلى اليابسة في منطقة "بيج بند" بولاية "فلوريدا" كإعصار من الفئة الرابعة مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 140 ميلًا في الساعة.

