شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الاحتلال السابق يدعو إلى تدمير مشروع إيران النووي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى تدمير مشروع إيران النووي.
وكتب نفتالي عبر حسابه على منصة إكس: لدى إسرائيل الآن أعظم فرصة لها منذ 50 عامًا، لتغيير وجه الشرق الأوسط.
وتابع: القيادة الإيرانية التي كانت جيدة في لعب الشطرنج معنا، ارتكبت خطأ فادحًا هذا المساء، ويتعين علينا أن نتحرك الآن لتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومنشآته المركزية للطاقة، وشل هذا النظام بشكل مميت.
وأضاف خلال اجتماع سياسي أمني بعد هجوم إيراني بعشرات الصواريخ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل.
وكتب نفتالي عبر حسابه على منصة إكس: لدى إسرائيل الآن أعظم فرصة لها منذ 50 عامًا، لتغيير وجه الشرق الأوسط.
وتابع: القيادة الإيرانية التي كانت جيدة في لعب الشطرنج معنا، ارتكبت خطأ فادحًا هذا المساء، ويتعين علينا أن نتحرك الآن لتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومنشآته المركزية للطاقة، وشل هذا النظام بشكل مميت.
خطأ كبير
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ كبيرًا الليلة، وإنها ستدفع ثمنه"، مشيرًا إلى أن "النظام في إيران لا يفهم تصميمنا وسوف يفهم".
وأضاف خلال اجتماع سياسي أمني بعد هجوم إيراني بعشرات الصواريخ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل.
وقال إن إسرائيل "تحارب محور الشر في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا"، لافتًا إلى أنها ستهاجم من يهاجمها، "وهذا ينطبق على محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وقال إن الولايات المتحدة شاركت في دعم جهود إسرائيل الدفاعية، في إشارة إلى صد الصواريخ التي أطلقت من إيران مساء الثلاثاء.