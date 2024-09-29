شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. أمين الأمم المتحدة يعرب عن قلقه وفرنسا تطالب بوقف الغارات والان نبدء بالتفاصيل

وقف فوري للغارات

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، عن القلق البالغ بشأن التصعيد الهائل للأحداث في بيروت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد شدد بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام على ضرورة وقف هذه الدائرة من العنف الآن، وعلى أن تبتعد كل الأطراف عن حافة الهاوية.وحث أمين عام الأمم المتحدة الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية. وأكد أيضا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.إلى ذلك، دعت فرنسا السبت، إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية على لبنان، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. كما أدانت الوزارة أي عمل عشوائي ضد المدنيين في لبنان، مؤكدة أن "فرنسا تعارض أي عملية برية في لبنان".ودعت فرنسا الأطراف الأخرى، وعلى وجه التحديد حزب الله وإيران، إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار واندلاع صراع إقليمي. وأضافت: "يجب ضمان أمن وحماية المدنيين".وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين، ما يمثل أكبر عملية عسكرية إسرائيلية في البلاد منذ عام 2006.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربات أسفرت عن مقتل ما يقرب من 700 شخص خلال الأيام الماضية.