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الأعصار "هيلين" يدخل ولاية فلوريدا الأمريكية

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دخل الإعصار هيلين الشديد الخطورة، الليلة الماضية، بر ولاية فلوريدا الأمريكية، بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من خمس فئات، حسبما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.
وقال المركز: إنه "واستنادا إلى بيانات رادار دوبلر التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فقد دخلت عين الإعصار هيلين اليابسة في منطقة بيغ بيند، شمال فلوريدا، "قرابة الساعة 23,10" (03:10 ت غ)". وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 225 كلم/ساعة، بينما كان متجها فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، كما أغلق مطارا تامبا وتالاهاسي، وغمرت المياه كذلك أجزاء من سانت بطرسبرغ ووسط مدينة تامبا وساراسوتا وتريجر آيلاند، ومدن أخرى تقع على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.
ووفقًا لموقع "باور أوتدج" فقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل. ومن المتوقع أن تعاني ولايات جورجيا وتينيسي وكارولاينا الجنوبية من تداعيات هذا الإعصار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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