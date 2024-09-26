أسوشيتد برس: ميقاتي وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه بلينكن وهوكشتاين

أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في نيويورك.

وكشفت الوكالة أن "خلال اجتماعه صباح الأربعاء مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل بلينكن مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لطلب موافقتهما على الاتفاق وحصل عليها".

وقال المسؤولون الأميركيون، بحسب الوكالة، إنهم يتطلعون إلى استغلال توقف القتال لمدة ثلاثة أسابيع لاستئناف المفاوضات المتوقفة من أجل وقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الأنباء عن وقف إطلاق النار غير صحيحة ورئيس الوزراء لم يرد على العرض الأميركي الفرنسي"، وذلك بعد تقارير بشأن اعطاء الضوء الأخضر للبحث في الاتفاق في حين يعارض اليمين المتطرف الإسرائيلي المبادرة الأميركية الفرنسية.

وكانت قد دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل، في ظل استمرار عدوان جوي إسرائيلي واسع على لبنان يتسبب في سقوط العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، بأن "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع"، مضيفا "حان الوقت لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك، أنها على استعداد "لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل".