أبو الغيط يلتقي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر

ياسر رشاد - القاهرة - التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع السيدة تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79)للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط حرص على تهنئة الوزيرة السلوفينية بمناسبة رئاسة بلادها لمجلس الأمن، معرباً عن امله في أن تلعب سلوفينيا من خلال رئاستها دوراً داعماً للقضايا العربية التي ستعرض على المجلس خلال هذا الشهر، خاصة في ضوء المستجدات الخطيرة للمنطقة والعدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان، واستمرار جرائم الاحتلال في فلسطين.



وعبر أبو الغيط عن تطلعه لدعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية خلال ما تبقى من عضويتها في مجلس الأمن والتي ستنتهي في ديسمبر 2025، خصوصاً أن سلوفينيا من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مؤخرا، والتي اتخذت مواقف متوازنة كانت محل تقدير من الجامعة العربية.

واضاف المتحدث الرسمي ان الطرفين ناقشا على نحو خاص تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، ومخاطر التصعيد الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الإقليمي، خاصة بعد الضربات الهمجية التي نفذتها إسرائيل على لبنان يوم الاثنين ٢٣ الجاري ووراح ضحيتها مئات الضحايا ، كما تطرقا إلى الخطوات الدبلوماسية المرتقبة في الفترة القادمة من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، والانتقال بحل الدولتين من إطار الخطاب والنوايا إلى مجال التطبيق والتنفيذ.

وقال المتحدث ان أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية على اهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.