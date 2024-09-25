شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: إطلاق استراتيجية التمويل بقمة المستقبل خطوة لتنمية اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بإطلاق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وذلك خلال مشاركتها في قمة المستقبل بنيويورك.

وقال عابد في تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة محورية في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الجديدة توفر إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى سد فجوات تمويل التنمية، مؤكدا: أن هذا الإطار يعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى آليات أكثر شمولية ومرونة.

وأعرب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن ثقته في أن هذا التحول سيدعم قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية من خلال توجيه التمويلات اللازمة إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، وبما يتسق مع أولويات التنمية المستدامة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الهيكل المرن الذي تتضمنه الاستراتيجية يعزز من قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويدعم بشكل كبير مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تفعيل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في تحفيز الابتكار ورفع كفاءة الموارد المتاحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إطلاق مصر لهذه الاستراتيجية في قمة المستقبل يعكس التزامها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، ويعزز من مكانتها كدولة رائدة في تبني سياسات تمويلية حديثة قادرة على مواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية.

وأكد النائب علاء عابد، أن الاستراتيجية تمثل نموذجًا للدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الدول في تعزيز التكامل بين التمويل والتنمية، لافتا: إلى أن هذه الاستراتيجية تعزز من قدرة مصر على تحقيق رؤيتها التنموية على المدى البعيد، مؤكدًا أن استمرار دعم الإصلاحات الاقتصادية يعكس إصرار الدولة على بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع فئات المجتمع.