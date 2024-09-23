شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة مسنة من بين أنقاض مبنى سكني قرب نابولي إثر وقوع انفجار غازي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم انتشال جثة جدة، 80 عامًا، من بين أنقاض مبنى سكني انهار إثر وقوع انفجار غازي بالقرب من مدينة نابولي في جنوب إيطاليا.

وقالت إدارة الإطفاء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إن السيدة المنحدرة من بلدة سافيانو الصغيرة، عثر عليها ميتة ليلًا. جثة أخرى

في الوقت نفسه، جرى أمس الأحد انتشال جثة لسيدة أخرى، 41 عامًا، واثنين من أطفالها، يبلغان من العمر 4 و6 أعوام، بعد وقوع الإنفجار.

وتم نقل زوج السيدة، 40 عامًا، وطفل آخر، عامان، إلى المستشفى، إثر إصابتهما بجروح خطيرة، أمس الأحد.

وكان الزوجان وأطفالهما الثلاثة يعيشون في الطابق الأول من المبنى الذي وقع فيه الانفجار، بينما كانت الجدة تعيش في الطابق الثاني.

وبحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار عند حوالي الساعة السابعة صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش). اسطوانة غاز

في البداية، كان من المعتقد أن اسطوانة غاز في شقة الجدة هي السبب وراء وقوع الانفجار، على الرغم من أن الملابسات الدقيقة للحادث لم تتضح في البداية.

وتقع سافيانو في المناطق الداخلية من نابولي، على بعد نحو 30 كيلومترا من وسط المدينة.