السلطات اليابانية تخفّض التحذير العاجل وسط مخاوف من الانهيارات الأرضية

الدمام - شريف احمد - خفّضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم، "التحذير العاجل" من هطول أمطار غزيرة في أجزاء من إيشيكاوا إلى "تحذير"، تحسبًا لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية محتملة في المحافظة الوسطى.وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، بأنه قد تم تسجيل ما يقرب من 500 ملليمتر من مياه الأمطار في مدينة واجيما، منذ مساء أمس الأول وحتى ظهر اليوم.فيما تم تسجيل ما يقرب من 400 ملليمتر في مدينة سوزو، وكلاهما في أعلى مستوى منذ أن بدأت هيئة الأرصاد الجوية الاحتفاظ بالسجلات.