الخليج اليوم .. الحوثيون يطبقون حملة تحريم مظاهر الفرح بالأعراس في همدان بصنعاء

أصدرت ميليشيا الحوثي تعميمًا جديدًا بشأن صالات وحفلات الزفاف النسائية في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب التعميم الموجه لمالكي الصالات وقاعات الأفراح والمناسبات والأهالي في مديرية همدان، شمالي صنعاء، حددت الميليشيا ما أسمتها الضوابط الدينية والشرعية والعادات والتقاليد الواجب اتباعها في هذه المناسبات.

وضمن الضوابط، حظر الغناء ومظاهر الفرح في صالات النساء، ومنع العريس من دخول القاعة لأخذ عروسه ومنع تصويرها.

وحذر التعميم المخالفين بعقوبة مالية 500 ألف ريال -قرابة ألف دولارـ في حال عدم الالتزام.

ويظهر في الوثيقة المتداولة توقيعات مدير مديرية همدان ومشرف الحوثيين فيها، إضافة إلى قيادات أخرى.

ويأتي الإجراء الجديد في سياق تشديدات الجماعة المقيدة للحريات في مناطق سيطرتها، خاصة محافظة عمران، إلى الشمال من صنعاء، التي حظرت فيها من سابق الوصلات الغنائية في صالات الرجال واختطفت عشرات الفنانين.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اتخذت قرارات مشابهة في محافظة صعدة حيث منعت الأغاني وحرمتها وجميع مظاهر الفرح في الأعراس والمناسبات، ثم في محافظة حجة، إبان تولي القيادي "أبو خرفشة" لإدارة الأمن فيها، ومؤخراً بدأت بتطبيق تلك الخطوات في محافظة عمران إلى الشمال من صنعاء، بعد انتقاله إليها.