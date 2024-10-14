الخليج اليوم .. "العالمي للتسامح والسلام " يدين إعلان إسرائيل مصادرة مقر"الأونروا"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بأشد العبارات إعلان إسرائيل مصادرة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، وتحويله الى بؤرة استيطانية.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام رفض المجلس القاطع وكافة أعضائه وشركائه لمصادرة المقرات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أو الاعتداء عليها أو تعريض حياة عامليها للخطر، مديناً في الوقت ذاته كافة الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمن الجروان الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مواجهة للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال.

ودعا رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.