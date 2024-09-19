رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم المخطط له بتقنية عالية في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا

اكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن "الهجوم المخطط له بتقنية عالية في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا"، مشيرا الى أنه "يجب التحقيق بدقة في سلسلة تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان".
يشار الى ان إسرائيل نفذت هجوماً أمنياً جديداً أمس، مستهدفة الأجهزة اللاسلكية التي يستخدمها عناصر من "حزب الله"، بعد أن كانت قد أقدمت الثلاثاء على تنفيذ هجوم استهدف أجهزة البايجر، ما أدى إلى سقوط أكثر من 2800 جريح و12 شهيداً.
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