شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل أموال وعنف ومخدرات.. "يوروبول" تفكك منصة اتصالات إجرامية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الجريمة المنظمة

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، اليوم الأربعاء، إن محققين دوليين فككوا منصة اتصالات يستخدمها مجرمون دوليون.وأعلنت وكالة يوروبول، في لاهاي، أن عصابات إجرامية في أنحاء العالم استخدمت منصة جوست وتقنيات التشفير الخاصة بها في الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع، وغسل أموال، وأعمال عنف متطرفة.وأفادت وكالة يوروبول، بأنه جرى القبض على إجمالي 51 مشتبها، منهم 38 في أستراليا.وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن العقل المدبر للشبكة شخص يبلغ من العمر 32 عاما، من نيو ساوث ويلز، مضيفة أنه اتهم بـ"إنشاء وإدارة منصة اتصالات مشفرة مخصصة، تدعى /جوست/، والتي تزعم الشرطة أنها بنيت خصيصا للعالم السفلي الإجرامي".واستهدفت السلطات خلال العملية منصة الاتصالات المشفرة، التي تم إنشاؤها قبل تسع سنوات، وتم ضبط مخدرات، وأسلحة، ونحو مليون يورو نقدا.وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية إنها قامت بتعديل تحديثات البرنامج "الذي عطل الأجهزة بشكل أساسي، مما مكن الشرطة من الوصول إلى المحتوى على الأجهزة في أستراليا".وقال تيد إسبلوند، المسؤول في هيئة الشرطة السويدية إنه "لا يجب التقليل من أهمية التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة".وأضاف: "تعمل الشبكات الإجرامية على مستوى العالم، ومن الضروري للغاية أن تتعاون وكالات إنفاذ القانون بنفس الأسلوب لتحقيق النجاح في مكافحة الجريمة المنظمة".وقالت رئيسة وكالة يوروبول كاثرين دي بول، إنه حتى الاتصالات الأكثر سرية ليس أمامها فرصة كبيرة للنجاح في مواجهة الجهود الدولية، وأضافت أن محققين من تسع دول شاركوا في العملية.وقالت يوروبول، إن منصة جوست كانت مصدر جذب لعصابات إجرامية بسبب إجراءاتها الأمنية المتطورة، والتي شملت تشفيرا ثلاثيا للرسائل والحذف التلقائي للرسائل على الهواتف.وأفادت أنباء أن آلاف من الأشخاص في أنحاء العالم استخدموا منصة جوست، وتم تبادل ما يقرب من 1000 رسالة يوميا، عبر المنصة.