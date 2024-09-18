اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في كمين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة عصر أمس"، لافتا الى ان "من بين القتلى العسكريين في كمين رفح نائب قائد سرية بكتيبة شاكيد في لواء غفعاتي".

ولفت الى أن "بمقتل العسكريين الأربعة في رفح يرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 تشرين الاول إلى 714".