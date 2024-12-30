أن بي ايه: غرامة جديدة لإدواردز... 100 ألف دولار

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) نجم مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز 100 ألف دولار، لاستخدامه لغة بذيئة خلال مقابلة مباشرة على التلفزيون.

أطلق إدورادز كلمات نابية وهو متحمس خلال المقابلة، بعد تسجيله سلة الفوز من خارج القوس في الوقت القاتل أمام هيوستن روكتس 113 112 الجمعة.

وفي الإعلان عن الغرامة، قال جو دومارس، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة أن بي ايه، إنه أُخذ بعين الاعتبار "تاريخ إدواردز في استخدام الألفاظ النابية خلال مقابلات صحافية".

وكان إدواردز غُرّم قبل أقل من أسبوع 75 ألف دولار على خلفية انتقاده التحكيم بشكل علني واستخدام لغة غير لائقة وبذيئة، بعد خسارة مينيسوتا على أرضه 103 113 أمام غولدن ستايت ووريرز.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، غُرّم إدواردز 35 ألف دولار بسبب حركة غير لائقة أمام المدرجات، خلال الفوز على أرض ساكرامنتو طينغز.