شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الألواح الخشبية للتقطيع ينقل العدوى والأمراض.. بدائل صحية والان مع تفاصيل الخبر

ألواح التقطيع في المطبخ تعد من الأساسيات التي تقوم النساء باستخدامها لتقطيع اللحوم والخضراوات والفواكه عليها، ووفقا لموقع indianexpress، فإن الحفاظ على نظافتها أمر أساسي، لتقليل مخاطر انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء.

قالت الدكتورة فارشا جوري، أخصائية التغذية في مستشفيات أبولو في نافي مومباي بالهند، إن الخشب بطبيعته يمتص الرطوبة بسهولة من الأطعمة التي نقطعها عليه، سواء كانت الطماطم ، أو الدجاج النيء، أو الزنجبيل والثوم والخضراوات، وعدم تنظيف هذه الألواح بطريقة صحية يتسبب في خلق بيئة لنمو البكتيريا والعفن والفطريات.

وبمرور الوقت، يترك التآكل والتلف في ألواح الخشب خدوشًا صغيرة على السطح، فيصعب تنظيف هذه الشقوق الصغيرة جيدًا، مما يسمح لمسببات الأمراض الضارة مثل بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا بالاستقرار، ويمكن لهذه البكتيريا أن تلوث الطعام الذي نعده، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

وتناول جزيئات الخشب مع الطعام قد يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التهيج الجسدي والتلوث الكيميائي ، فالخشب غير قابل للهضم، وبالتالي فإن تناول شظايا أو قطع صغيرة قد يهيج أو يخدش أو حتى يؤذي الفم والحلق والجهاز الهضمي، ويمكن أن تؤدي القطع الخشبية الأكبر حجمًا إلى الانسداد أو الاختناق في حالة تناولها، فقد يحتوي الخشب أيضًا على مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية أو الورنيش أو الدهانات التي يمكن أن تختلط بالطعام وتؤدي إلى تأثيرات سامة أو تفاعلات حساسية، وزيادة فرص الإصابة بالتسمم.

المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الألواح الخشبية 1. أنفلونزا المعدة

يمكن أن تؤدي مسببات الأمراض مثل بكتيريا الإشريكية القولونية والسالمونيلا من الألواح الخشبية غير المعقمة بشكل صحيح إلى أمراض منقولة بالغذاء، وبسبب عدوى الجهاز الهضمي، يعاني الأشخاص من أعراض مثل الحمى والإسهال والقيء والجفاف والغثيان والحمى، والأطفال الصغار وأفراد الأسرة المسنين معرضون بشكل خاص لهذه العدوى.

2. التلوث الفطري

في المطابخ الرطبة، قد ينمو العفن على الألواح الخشبية، ولا يقتصر الأمر على مشكلة النظافة فحسب، بل قد يؤدي إلى تكوين السموم الفطرية، وهي مركبات ضارة مرتبطة بمشاكل الجهاز التنفسي وردود الفعل التحسسية.

3. تهيج الجهاز الهضمي

يمكن لشظايا الخشب الصغيرة أو الجزيئات المتساقطة من الألواح القديمة أن تهيج بطانة المعدة، مما قد يسبب عدم الراحة أو، في حالات نادرة، إصابات في الأمعاء.

4. التلوث المتبادل

غالبًا ما تستخدم المطابخ الهندية نفس لوح التقطيع لتقطيع اللحوم النيئة والأسماك والخضروات دون تعقيمها بشكل صحيح بين الاستخدامات، وتزيد هذه الممارسة بشكل كبير من خطر انتقال الميكروبات الضارة من عنصر غذائي إلى آخر.

بدائل أكثر أمانًا للاستخدام 1. الألواح الزجاجية أو الأكريليك

الألواح الزجاجية غير مسامية وسهلة التنظيف بشكل استثنائي. ومع ذلك، فهي مناسبة بشكل أفضل لتقطيع الأطعمة المطبوخة أو الحساسة، حيث يمكنها أن تتسبب في إتلاف السكاكين بسرعة.

2. ألواح معدن الفولاذ

تكتسب ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ شعبية كبيرة في المطابخ الحضرية، فهي متينة وغير مسامية ويسهل تطهيرها للغاية، مما يجعلها استثمارًا رائعًا طويل الأمد للنظافة.

وينصح بالحفاظ على النظافة فهي من الأمور بالغة الأهمية، ومن المهم بنفس القدر التحكم في مستويات الرطوبة لتقليل مخاطر انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء من خلال ألواح التقطيع الخشبية ، بالإضافة إلى ذلك، من المهم تجنب استخدام نفس لوح التقطيع لأنواع مختلفة من الطعام. على سبيل المثال، لا تستخدم نفس اللوح للحوم النيئة والنباتية أو منتجات الألبان مثل الجبن، و تساعد هذه الممارسة في منع التلوث المتبادل، مما يقلل من خطر تكاثر البكتيريا الضارة وانتشارها.

