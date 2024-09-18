زيلينسكي يحيل مسؤولية معالجة قضايا التحرش في الجيش الأوكراني لرئيس الوزراء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الرئيس قد كلف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بالتصدي لمشكلة التحرش الجنسي في الجيش الأوكراني ، وجاء هذا القرار في إطار رد زيلينسكي على عريضة طالبت بإصلاحات فعالة للتعامل مع الحوادث المتعلقة بالتحرش الجنسي في القوات المسلحة الأوكرانية.

في بيان نشر على موقع المكتب الرئاسي، أوضح زيلينسكي أنه قد طلب من شميغال التعامل بشكل شامل مع القضايا التي أثيرت في العريضة الإلكترونية، وإبلاغ مقدمي البلاغات بنتائج التحقيق. وأشار إلى أن التعديلات التي أُجريت في مارس 2024 على النظام الداخلي للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية قد جعلت جميع الانتهاكات المتعلقة بالتحرش الجنسي والعنف والتمييز بين الجنسين محظورة بشكل صارم.

وأضاف زيلينسكي أن التحقيقات الداخلية في مثل هذه الحالات ستتم بشكل أكثر دقة، وستشمل مراجعة الحوادث من قبل لجنة تضم ممثلين عن كلا الجنسين وطبيب نفسي.

وجمعت العريضة التي تطالب بإقرار آلية لمكافحة التحرش الجنسي بالنساء في الجيش الأوكراني أكثر من 3 آلاف توقيع في مارس 2024، بعد تقارير عن عشرات حالات التحرش الجنسي ضد العسكريات. وقد طالبت الوثيقة زيلينسكي بتسريع تنفيذ آلية فعالة للتعامل مع تقارير التحرش الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في القوات المسلحة.

كما أشارت العريضة إلى أن عدم وجود تدابير مضادة فعالة قد أدى إلى استمرار حالات التحرش دون محاسبة. وذكرت أنه توجد آليات مماثلة في جيوش أخرى حول العالم.

في نوفمبر من العام الماضي، كشف المركز الإعلامي العسكري التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية أن النساء يشكلن أكثر من 7% من إجمالي عدد القوات الأوكرانية، حيث يبلغ عددهن أكثر من 60 ألف امرأة.

واشنطن تحذر إيران من استغلال تفجيرات لبنان لزيادة التوترات مع إسرائيل

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إيران يوم الثلاثاء إلى عدم استخدام التفجيرات الأخيرة في لبنان كذريعة لزيادة التصعيد ضد إسرائيل. جاء هذا التحذير خلال مؤتمر صحفي حيث أكد ميلر على ضرورة تجنب إيران استغلال الحوادث الطارئة لزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة تلقت تقارير حول إصابة السفير الإيراني خلال الحادث، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد، ولم يكن هناك تقييم فوري لهذه التقارير. وأكد أن واشنطن ليست متورطة في تفجيرات أجهزة الاتصالات التي حدثت في لبنان، وأنها لم تكن على علم مسبق بالحادث.

وكان انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بعناصر "حزب الله" قد أسفر عن إصابة أكثر من 2500 شخص، وذلك في عدة مناطق من لبنان. كما أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة نحو 2750 شخصًا، غالبيتهم من عناصر "حزب الله"، بسبب التفجيرات.

وفي وقت لاحق، أكد "حزب الله" في بيان رسمي أن التفجيرات أسفرت عن مقتل طفل واثنين من عناصره، إضافة إلى إصابة عدد كبير بجروح. كما حمل الحزب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، واعتبره "عدوانًا إجراميًا" استهدف المدنيين وأدى إلى وقوع ضحايا.