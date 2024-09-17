شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر الأوكرانية تتصاعد في كورسك وروسيا تواصل التقدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن "القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي وميدفيجي بمقاطعة كورسك خلال اليوم الماضي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكر البيان أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و19 مركبة مدرعة، من بينها 4 دبابات وناقلة مشاة "سي في - 90"، و14 مركبة قتالية مصفحة، بالإضافة إلى 5 قطع مدفعية، و5 قذائف هاون، و6 سيارات وقطعة من المعدات الهندسية. خسائر أوكرانيا في كورسك وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 14200 عسكري، و119 دبابة، و45 عربة مشاة قتالية، و91 ناقلة جند مدرعة، و743 مركبة قتالية مصفحة، و445 سيارة.

و103 مدافع ميدانية، و28 راجمة صواريخ، و8 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، و26 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و14 قطعة من المعدات الهندسية. تدمير مستودعات إمدادات روسية أعلنت البحرية الأوكرانية أنها دمرت العديد من مستودعات الإمدادات للقوات المسلحة الروسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وذكرت القيادة البحرية الأوكرانية في كييف اليوم الثلاثاء، أن طائرات استطلاع كانت قد اكتشفت المنشآت في المنطقة المحيطة بمدينة ماريوبول الساحلية.

وتعرضت المستودعات للهجوم بالصواريخ، ودمرت وأفادت التقارير أن أطنانًا من الذخيرة جرى تفجيرها في هذه العملية.